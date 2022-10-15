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    • 15.10.2022 08:20
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    toki.gov.tr başvuru | Bursa, Balıkesir TOKİ arsaları nerede, hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ arsa ve ilk iş yerim fiyat listesi, taksitleri ve ödeme planı

    TOKİ ilk evim ve ilk iş yerim projesinde 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde kadar devam edecek. Peki, TOKİ Bursa arsaları nerede? TOKİ arsa fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bursa, Balıkesir TOKİ arsaları nerede?

    TOKİ ev başvurularının ardından arsa başvuruları bugün itibariyle başladı. Bursa ilinde yapılacak arsalar için ise araştırmalar hızlandı.

    TOKİ BALIKESİR VE BURSA ARSALARI HANGİ İLÇELERDE?

    İşte TOKİ tarafından paylaşılan TOKİ arsaları...

    TOKİ İLK EVİM VE İLK İŞ YERİM ARSA BAŞVURULARI

    Kendi işini kurmak isteyenler ve arsa satın almak isteyenler, 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri başvurularını e-Devlet'ten yapmaya başladı. Başvurular internetin yanı sıra bankalar üzerinden de yapılabilecek. 28 ildeki 10 bin iş yeri için 10 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, 7 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor.

    TOKİ BURSA ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

    T.C. Vatandaşı olmak.
    18 yaşını doldurmuş olmak.
    O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
    Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
    Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
    Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
    775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
    Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.
    (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

        TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        TOKİ arsa için başvuru ücreti 500 TL, iş yerleri için ise 2 bin TL olarak belirlenmiş durumda. TOKİ arsa ödemelerinin 1/10'u peşin olarak geriye kalanı ise 9 yılda 9 eşit taksitle faizsiz şekilde ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak. TOKİ arsa ödemeleri ise, peşinat bedelinin ödenmesinin ardından, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih sayılacak. Peşinat tutarı yatırıldıktan sonra ise taksitler aylık ya da yıllık olarak eşit taksitlerle ödenecek.
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        Haberler Güncel toki.gov.tr başvuru | Bursa, Balıkesir TOKİ arsaları nerede, hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ arsa ve ilk iş yerim fiyat listesi, taksitleri ve ödeme planı
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