SON DAKİKA: Bartın Amasra'da maden faciası! Yer altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA BARTIN AMASRA'DA MADEN FACİASI SONRASI YAŞANANLAR

07.19 Madende kalan 13 işçiye ulaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

07.15 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında kazayla ilgili güncel bilgilere de yer veren Altun, şu bilgileri paylaştı: "Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."

06.38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden işçilerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.

06.00 Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Son durumu aktaran Bakan Soylu şunları söyledi: Dün akşam saat 18:15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi ve ardından hem Bartın Valimiz hem sayın milletvekilimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O andan itibaren de tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Ülkemizin başı sağolsun, Bartınımıza geçmiş olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik

Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz var. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, arama kurtarmayla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.