SON DAKİKA: Bartın Amasra'da maden faciası! Yer altındaki işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BARTIN AMASRA'DA MADEN FACİASI SONRASI YAŞANANLAR
07.19 Madende kalan 13 işçiye ulaşıldı.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
07.15 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında kazayla ilgili güncel bilgilere de yer veren Altun, şu bilgileri paylaştı: "Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."
06.38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden işçilerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.
06.00 Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.
Son durumu aktaran Bakan Soylu şunları söyledi: Dün akşam saat 18:15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi ve ardından hem Bartın Valimiz hem sayın milletvekilimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O andan itibaren de tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Ülkemizin başı sağolsun, Bartınımıza geçmiş olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik
Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz var. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, arama kurtarmayla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.
BAKAN SOYLU HAYATIN KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri ve bütün kurumlarımızın ekipleri buradaydılar. Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelek, Burhan Altun, Emrah Kaya.
"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı beklenen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. Arama-kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber bekliyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şöyle konuştu: Öncelikle kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bartın'a ve tüm yöreye baş sağlığı diliyorum. Olayı haber alır almaz sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da resmi heyette birlikteydik. Haber alır almaz buraya intikal ettik. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimizde diğer arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek vermişlerdir. Bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor; patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef kaybetmiş olduk. 15 arkadaşımızı aramalar hala devam ediyor. Bir galeride bir yangın söz konusu. Yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Sabırla beklemek durumundayız.
Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 kişinin nerede olduğuna ilişkin tahminlerimiz var. Yerlerini biliyoruz. 10, 11 tanesi yangının devam ettiği bölgede, çok büyük bir yangın değil fakat güvenli şekilde oraya gitmek için yangının berteraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer işçilerimizin o bölgede yer aldığını düşünüyoruz.
İÇERİDE KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.
TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.
Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.
Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.