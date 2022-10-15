Dezenformasyonla mücadelede yeni dönem! Yalan habere 3 yıl hapis faciası

MUHATAP BULUNABİLECEK

Sosyal ağlara Türkiye Ofisi açma ve ofisin yönetimine bir Türk vatandaşı atama zorunluluğu getirilecek. Belirli bir kullanıcı sayısı olan sosyal ağ şirketlerinin temsilcilerinin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye'de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuki olarak muhatap bulamama sorunu aşılacak. İnternetten yayın yapanlar da gazete ve televizyon kanalları gibi Basın Kanunu kapsamına alınacak. İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek. Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak. İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların BİK aracılığıyla yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.