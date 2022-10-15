Amasra'da maden faciası! Başkan Erdoğan Bartın'da

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

11.42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Can kaybı 40'a ulaştı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. 11 işçi yaralandı, 58 işçi de kurtarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Dün akşam bir galeride kısmen yangın olduğunu iletmiştim. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmaları devam ediyor. Bu olay buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile 45-50 dakikadan önce oradan buraya gelme şansımız yok. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce biz TÜRK-İŞ başkanımızla beraberdik. Helalleştik ama arkasını getiremedik. (Bakan Dönmez bu sözleri sözlerken gözyaşlarını tutamadı)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Allah yakınlarına madencilere sabır versin.

TÜRK-İŞ Başkanı: 3 hafta önce Bakan Bey'le buraya geldik. Madencilerin sıkıntıları problemleri ne varsa intikal ettirdik. Değerli arkadaşlar bu bölgede 5 binin üzerinde şehit var. Bugün cenazelerimiz var. Türkiye'de arama kurtarma ekiplerinde en uzman ekipler burada. Cenazelerden sonra detaylı bir şekilde konuşma imkanı buluruz. İnşallah son olur.

11.36 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyandan bir mesaj paylaştı: Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.