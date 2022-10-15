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    • 15.10.2022 16:12
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    Amasra'da maden faciası! Başkan Erdoğan bakanlardan bilgi aldı yaralıları ve şehit ailesini ziyaret etti

    Son dakika haberleri... Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan madende bir patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 41'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatlarını kaybeden işçilerin isimlerini açıkladı. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi. Erdoğan, maden ocağında incelemelerde bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Şehit Selçuk Ayvaz'ın ailesini ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Amasra’da maden faciası! Ölü sayısı artıyor

    Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim (Dün) saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 41'e yükseldi.

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    İŞTE DAKİKA DAKİKA BARTIN AMASRA'DA MADEN FACİASI SONRASI YAŞANANLAR

    15.35 ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
    Başkan Erdoğan Şehit Selçuk Ayvaz'ın ailesini ziyaret etti.



    13.42 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

    ''41 ŞEHİT'' Başkan Erdoğan facianın yaşandığı maden ocağında! Bilgi aldı, açıkladı

    Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

    Başkan Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan yaralı vatandaşları ziyaret etti

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

        Başkan Erdoğan Bartın'da!

        Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.



        12.59 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

        Bahçeli, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

        Rabbimden niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."


            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ: AİLELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ
            12.15 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

            Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

            Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

            11.42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Can kaybı 40'a ulaştı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. 11 işçi yaralandı, 58 işçi de kurtarıldı.

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Dün akşam bir galeride kısmen yangın olduğunu iletmiştim. Şimdi yangının izole edilmesi ve soğutulması çalışmaları devam ediyor. Bu olay buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile 45-50 dakikadan önce oradan buraya gelme şansımız yok. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce biz TÜRK-İŞ başkanımızla beraberdik. Helalleştik ama arkasını getiremedik. (Bakan Dönmez bu sözleri sözlerken gözyaşlarını tutamadı)

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Allah yakınlarına madencilere sabır versin.

            TÜRK-İŞ Başkanı: 3 hafta önce Bakan Bey'le buraya geldik. Madencilerin sıkıntıları problemleri ne varsa intikal ettirdik. Değerli arkadaşlar bu bölgede 5 binin üzerinde şehit var. Bugün cenazelerimiz var. Türkiye'de arama kurtarma ekiplerinde en uzman ekipler burada. Cenazelerden sonra detaylı bir şekilde konuşma imkanı buluruz. İnşallah son olur.

            11.36 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyandan bir mesaj paylaştı: Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

            Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

                Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.



                10.33 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

                07.19 Madende kalan 13 işçiye ulaşıldı.

                İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
                07.15                 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

                Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

                Paylaşımında kazayla ilgili güncel bilgilere de yer veren Altun, şu bilgileri paylaştı: "Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."

                06.38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden işçilerin sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.

                06.00 Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

                Son durumu aktaran Bakan Soylu şunları söyledi: Dün akşam saat 18:15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi ve ardından hem Bartın Valimiz hem sayın milletvekilimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O andan itibaren de tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Ülkemizin başı sağolsun, Bartınımıza geçmiş olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik

                Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz var. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, arama kurtarmayla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.

                    BAKAN SOYLU HAYATIN KAYBEDENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
                    Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri ve bütün kurumlarımızın ekipleri buradaydılar. Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet.

                    "ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
                    Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı beklenen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

                    Büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. Arama-kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber bekliyoruz.

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şöyle konuştu: Öncelikle kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bartın'a ve tüm yöreye baş sağlığı diliyorum. Olayı haber alır almaz sayın İçişleri Bakanımızla İstanbul'da resmi heyette birlikteydik. Haber alır almaz buraya intikal ettik. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimizde diğer arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek vermişlerdir. Bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor; patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef kaybetmiş olduk. 15 arkadaşımızı aramalar hala devam ediyor. Bir galeride bir yangın söz konusu. Yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Sabırla beklemek durumundayız.

                    Ben tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 kişinin nerede olduğuna ilişkin tahminlerimiz var. Yerlerini biliyoruz. 10, 11 tanesi yangının devam ettiği bölgede, çok büyük bir yangın değil fakat güvenli şekilde oraya gitmek için yangının berteraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmi göçükler var. Diğer işçilerimizin o bölgede yer aldığını düşünüyoruz.

                    İÇERİDE KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
                    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

                    TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

                    Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.

                    Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

                    AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

                    Türk Kızılayda görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

                    Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.

                    Polis ve jandarma ekipleri de ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölgede görevlerini sürdürüyor.

                        İSTANBUL'A ULAŞTILAR
                        Bartın'daki Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulans uçaklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Ambulansa alınan yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralılardan biri Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

                        Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

                        Olay sonrası süratle başlayan arama-kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanın, talimatı üzerine bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

                        Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

                        Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz, can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

                        VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
                        Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

                        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
                        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir" denildi.

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                        Haberler Güncel Amasra'da maden faciası! Başkan Erdoğan bakanlardan bilgi aldı yaralıları ve şehit ailesini ziyaret etti
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