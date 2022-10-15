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    • 15.10.2022 09:53
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    Aliyev'den Başkan Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

    Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aliyev’den maden patlaması için taziye mesajı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti.

    Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

    Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.

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    Haberler Güncel Aliyev'den Başkan Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
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