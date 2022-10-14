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    • 14.10.2022 08:28
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    Son dakika: Katar Emiri Al Sani Türkiye'yi ziyaret edecek

    Son dakika haberleri... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

    Katar Emiri Al Sani Türkiye’yi ziyaret edecek

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.

    İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Katar Emiri Al Sani Türkiye'yi ziyaret edecek
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