Başkan Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni açıyor! Avrupa'nın en büyük buz pisti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.
Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılışı, Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle yapılacak.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.
Mart 2020'de askeri lojmanların yıkıldığını, aynı yılın temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla millet bahçesinin temelinin atıldığını anımsatan Arısoy, buranın yapımını TOKİ'nin üstlendiğini, tamamlanmasından sonra bahçenin işletim ile bakım ve onarım sorumluluğunu belediyenin yaptığını söyledi.
"BURASI BİZİM 20 YILLIK HAYALİMİZDİ"
Millet bahçesinin Zeytinburnu'nun tam ortasında yer aldığını, etrafında kaymakamlık, kültür merkezi, emniyet müdürlüğü ile 15 Temmuz Meydanı gibi kentsel alanların ve kamu kurumlarının olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:
"Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk. Çalışmaları 2015 yılında başladı. Tamamlamak bize nasip oldu. Zeytinburnu ve bu bölge için yepyeni bir nefes, sosyalleşme, dinlenme, eğlenme mekanı kazandık. İçinde yürüyüş yolları var. Bisiklet yolu var. İkram için küçük sosyal tesisi var. Çocuk oyun grupları gibi aklınıza gelebilecek hemen her unsurun bulunduğu çok güzel bir millet bahçemiz burası."