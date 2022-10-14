Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti!



TÜRKİYE VE KATAR 8 YILDA 30 ZİRVEYLE 80'İ AŞKIN ANLAŞMAYA İMZA ATTI

Türkiye ve Katar, Yüksek Stratejik Komitesinin kurulduğu 2014 yılından beri gerçekleştirdiği 30 zirveyle birçok alanı kapsayan 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.

Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin birçok alanda stratejik iş birliğine dönüşmesi kapsamında İstanbul bugün, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakaları dolayısıyla Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısının tarihini erkene çekti.

Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komitesinin, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak her yıl üst düzey katılımlarla gerçekleştirdiği toplantılarda ikili ilişkilerle ilgili istişarelerde bulunuluyor.

Komitenin kurulduğu 2014 yılından bu yana geçen 8 yıllık süre zarfında 30 zirve yapan Başkan Erdoğan ve Emir Al Sani, bugün gerçekleştirecekleri 31. zirveyle iki ülke tarihinde belki de uluslararası diplomaside bir rekor kırmayı başarmış oluyorlar.

Stratejik iş birliğiyle ikili ilişkilerini güçlü tutan Türkiye ve Katar, 8 yılda gerçekleştirilen onlarca zirvenin sonucu diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.

STRATEJİK İLİŞKİLER

Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana yaklaşık 20 yılda ekonomi, ticaret, diplomasi, askeri, kültürel ve turizm gibi çeşitli alanlarda ilerlemeler kaydetti.

Dostluk ve kardeşlik üzerinde kurulu ilişkilere sahip Türkiye ile Katar, iki ülkenin yöneticileri ve halkları arasındaki yakınlaşma sayesinde krizler döneminde önemli anlamda güçlü bir dayanışma sergiliyor.

Bölgesel ve uluslararası birçok konuda benzersiz bir görüş birliğine sahip Ankara ve Doha, uluslararası ve bölgesel çekişmelere yönelik çözümlerin de güven ve istikrar temeline dayalı arabulucuk çabalarını diplomatik ve diyalog yoluyla yürütülmesi yönünde ortak bir tutum sergileyebiliyor.