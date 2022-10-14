Başkan Erdoğan İstanbul'da kabul edecek: Katar Emiri Al Sani Türkiye'de

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.
İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
AL SANİ TÜRKİYE'DE
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzeri ne Türkiye'ye geldi.
TÜRKİYE VE KATAR 8 YILDA 30 ZİRVEYLE 80'İ AŞKIN ANLAŞMAYA İMZA ATTI
Türkiye ve Katar, Yüksek Stratejik Komitesinin kurulduğu 2014 yılından beri gerçekleştirdiği 30 zirveyle birçok alanı kapsayan 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.
Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin birçok alanda stratejik iş birliğine dönüşmesi kapsamında İstanbul bugün, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısına ev sahipliği yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakaları dolayısıyla Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısının tarihini erkene çekti.
Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komitesinin, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak her yıl üst düzey katılımlarla gerçekleştirdiği toplantılarda ikili ilişkilerle ilgili istişarelerde bulunuluyor.
Komitenin kurulduğu 2014 yılından bu yana geçen 8 yıllık süre zarfında 30 zirve yapan Başkan Erdoğan ve Emir Al Sani, bugün gerçekleştirecekleri 31. zirveyle iki ülke tarihinde belki de uluslararası diplomaside bir rekor kırmayı başarmış oluyorlar.
Stratejik iş birliğiyle ikili ilişkilerini güçlü tutan Türkiye ve Katar, 8 yılda gerçekleştirilen onlarca zirvenin sonucu diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.
STRATEJİK İLİŞKİLER
Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana yaklaşık 20 yılda ekonomi, ticaret, diplomasi, askeri, kültürel ve turizm gibi çeşitli alanlarda ilerlemeler kaydetti.
Dostluk ve kardeşlik üzerinde kurulu ilişkilere sahip Türkiye ile Katar, iki ülkenin yöneticileri ve halkları arasındaki yakınlaşma sayesinde krizler döneminde önemli anlamda güçlü bir dayanışma sergiliyor.
Bölgesel ve uluslararası birçok konuda benzersiz bir görüş birliğine sahip Ankara ve Doha, uluslararası ve bölgesel çekişmelere yönelik çözümlerin de güven ve istikrar temeline dayalı arabulucuk çabalarını diplomatik ve diyalog yoluyla yürütülmesi yönünde ortak bir tutum sergileyebiliyor.
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Türkiye, gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülke konumunda.
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Ataşeliği resmi istatistik verilerine göre 2022 yılının ilk 8 ayında Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar doları aştı.
Türkiye'nin bu süre zarfında Katar'a ihracatını 1 milyar doların üstünde gösteren istatistik verilerine göre, bu rakam 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdi.
Hatta Katar'ın ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin 7. sırada geldiğini gösteren bu rakamlar, 2022 yılının ilk 8 ayında Katar'a ihracatın önceki 5 yıla göre yüzde 200 arttığını gözler önüne seriyor.
İki ülkede faaliyet gösteren Türk ve Katarlı şirketlere gelince, istatistik verilerine göre Katar'daki Türk firmalarının sayısı 700'den fazla olurken, Türkiye'deki Katarlı firma sayısı ise 200 civarında.
Katar'ın Türkiye'de 33,2 milyar dolarla ulaşan doğrudan yatırımları olurken, Türkiye'nin Katar'da altyapıda üstlendiği projelerin değeri 22 milyar doları buldu.
Türkiye'nin dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar'la enerji alanında da iş birliğini güçlendirmesi öngörülüyor.