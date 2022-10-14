A Haber ekranlarına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı





Şuan devletimiz tüm imkânları ve kurumlarıyla seferber durumda. Bu durum hakkında ne düşünüyor?

Burada kurumların çok iyi çalıştığı ve birbirine yardımcı oluyor. Çin'de de böyle benzer olaylar olduğunda bizde aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu burada bunu gördük. Herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Bu çok güzel bir şey.