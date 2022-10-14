A Haber ekranlarına katılan Çinli Maden Mühendisi Sing Senhua merak edilen soruları cevapladı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye'yi derinden yaralayan maden faciası yaşandı. Saat 18.45 sıralarında yer altında patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD ve ilk yardım ekipleri sevki edilirken, 25 maden emekçisi şehit oldu. 11 işçi yaralandı.
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DEVLET TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ
Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden faciasına ilişkin yaptığı bilgilendirme açıklamasında yaralı maden emekçilerinin ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a sevk edildiğini duyurdu.
Yaşan elim olayla ilgili duygularını aktaran Sing Senhua, "Türkiye Taş Kurumu'nun buradaki kömür ocağını iyi biliyorum. Buradaki kazan dolayı çok üzgünüm. Bizim hepimiz kömür madencisiyiz, hepimiz bu işi çok iyi biliyor. Hepimiz burada yardım için hazırız." hazırız ifadelerini kullandı.