4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro geldi mi? 2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?

Kamuda çalışan sözleşmeli ve taşeron işçiler kadroya geçp geçemeyecğini emrak ediyor. 90 bin taşeron işçinin yanı sıra yaklaşık 600 bin sözleşmeli işçi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki; taşeron ve sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi?Belediye işçilerine sözleşmeliye kadro geldi mi? İİşte tüm merak edilenler...
TAŞERON SÖZLEŞMELİYE KADRO GELDİ Mİ?
TBMM'nin açılmasıyla taşeron ve sözleşmeli işçilere kadro için düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'DEN MÜJDE
Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız