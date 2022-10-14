TOKİ kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı. 14 Eylül tarihinde başlayan başvurular sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut detaylarını açıkladı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. PEki, TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm merak edilenler...