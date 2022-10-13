CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de görüştüğü FETÖ'cü ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da görüşmelerini tamamladı. Ardından Washington'a uçacaktı, ama biletini yaktı. Ne uçak kiraladı ne de tren kullandı, gazetecileri atlattı. Siyah Tahoe tarzı SUV tipi özel araçla yola çıktı.
KILIÇDAROĞLU 8 SAATTE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?
Tam 8 saat boyunca otobanda yolculuk yaptı. Yanında danışmanı Ömer Topsakal, bir kameraman ve ABD gezisini organize eden Selçuk Sarıyar vardı! Herkes aynı soruya cevap aradı: Kılıçdaroğlu 8 saatte kimlerle görüştü?
FETÖ'CÜ TEKALAN İLE GÖRÜŞTÜ
Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği olayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür kendisine gelen istihbaratı köşesinden paylaştı. Övür, "Aynı saatlerde ABD'den gelen bir Whatsapp mesajında şöyle deniyordu: "Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la görüştü. Görüşmede aday olmaması istenmiş ama kabul etmemiş. Bunun üzerine milletvekilliği pazarlığı yapılmış..." Gel de merak etme, " ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini pür dikkat bekleyenlerin başında FETÖ'cülerin geldiğini daha önce yazmıştım. Hatta Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil gibi isimlerin İngiltere'den ABD'ye geçtiklerini de... Ama görüşüp görüşmeyecekleri bilinmiyordu. Doğrusu bunca açığa çıkan ilişkilerden sonra görüşmeme ihtimali daha yüksekti.
Ancak Habertürk yazarı Oray Eğin'in şu satırları ciddi şüphe yarattı:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı sabahı Boston'da yaptığı bir görüşmeden sonra tarifeli uçakla başkente gelmesi bekleniyordu. Ama biletini yaktı ve otomobille yola çıkmaya karar verdi.
Boston ve D.C. arası trafiksiz, hiç durmadan en az sekiz saat demek. Amerikan otobanı da olsa yorucu.
Tren ve epey kısa sayılabilecek uçak seferleri var. 15 bin dolar gibi cüzi bir ücrete 10-15 kişilik özel uçak bile kiralamak mümkün.