CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de görüştüğü FETÖ'cü ortaya çıktı!

FETÖ'CÜ TEKALAN İLE GÖRÜŞTÜ

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği olayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür kendisine gelen istihbaratı köşesinden paylaştı. Övür, "Aynı saatlerde ABD'den gelen bir Whatsapp mesajında şöyle deniyordu: "Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan'la görüştü. Görüşmede aday olmaması istenmiş ama kabul etmemiş. Bunun üzerine milletvekilliği pazarlığı yapılmış..." Gel de merak etme, " ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini pür dikkat bekleyenlerin başında FETÖ'cülerin geldiğini daha önce yazmıştım. Hatta Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil gibi isimlerin İngiltere'den ABD'ye geçtiklerini de... Ama görüşüp görüşmeyecekleri bilinmiyordu. Doğrusu bunca açığa çıkan ilişkilerden sonra görüşmeme ihtimali daha yüksekti.