Başkan Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek!

GAZPROM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Putin'in bu sözlerinden dakikalar sonra Gazprom'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu tesisin AB sınırına yakın bir noktada kurulabileceği bilgisine yer verildi. Gazprom, Kuzey Akım'daki restorasyon çalışmalarının ise bir yıldan kısa süreceğinin altını çizdi.
TANAP ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞINACAK
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber yayınında yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Putin'in Türkiye doğal gaz merkezi olsun teklifini Özgöker değerlendirdi | Video
Özgöker şunları dile getirdi: Haziran ayında İstanbul'da tahıl anlaşması yapıldı. Gazın merkezininde İstanbul'da olacağını söylemiştik. İngiltere'de, Fransa'da üşümeye başladı, sanayide üretim yarı yarıya düştü, herkes Türkiye'ye muhtaç. Doğal gaz hattına 'Türk Akımı' adını veren Putin. Bugün "doğal gazın merkezi' İstanbul'da olabilir" dedi. Avrupa ve Afrika acından ölmüyorsa, Türkiye'nin tahıl koridoru sayesinde, doğal gaz için de İstanbul merkez olacak. Açıklama iyi bir zamanda geldi. Başkan Erdoğan ve Putin Asya'da İşbirliği ve Güvenliği Artıcı Önlemler Konferansı'nda bir aradalar. Bugün AGİT konferansı var. Dünyadaki en büyük güvenlik teşkilatı. Aynı teşkilatlanma Asya'da yapılacak, yarın bu karar alınabilir. Türkiye de kurucuları arasında yer alabilir. Teşkilatın üyeleri içinde Orta Doğıu ülkeleri var, Türkiye bu ülkelerin lideri olacak. Doğal gaz hatları arasında tek işleyenler TANAP, Mavi Akım ve Türk Akım. Gazı Türk Akım'ı getirecek Türkiye'de depolanacak ve TANAP üzerinden taşınacak. Avrupa donmaktan kurtulacak, sanayisi kilitlenmekten kurtulacak, Rusya da yeniden dünya ekonomik sistemine entegre olacak.