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    • 13.10.2022 07:27
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    • 13.10.2022 07:39
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    Başkan Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temasları kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Barış masası Astana’da kuruluyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

    BARIŞ MASASI ASTANA'DA KURULUYOR! VİDEO İZLE

    PUTİN VE LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞECEK
    Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

    BARIŞ MASASI KURULUYOR
    Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.

    Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.

        BM'DEN AÇIKLAMA
        Birleşmiş Milletler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

        ''Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter'in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ''

        TAHIL ANLAŞMASI
        Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Rus yetkililerin Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.

        Kritik görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, dünya enerji piyasası ve Rusya'nın enerji politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

        ULUSLARARASI TERÖR EYLEMİ
        Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattında meydana gelen sızıntılara değinen Putin, olayı "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendirdi.

        Putin "Bunun tüm kıtanın enerji güvenliğini baltalamak olan uluslararası bir terör eylemi olduğu konusunda şüphe yok. Kuzey Akım'daki sabotajın arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki bağları koparmak isteyenler, Avrupa'nın siyasi egemenliğini baltalamak ve bitirmek isteyenler. Amaçları ucuz enerji kaynaklarını engellemek, milyonlarca insanı endüstriyel gaz, ısı, elektrik ve diğer kaynaklardan yoksun bırakmak ve tüm bunları çok daha yüksek fiyatlarla satın almaya zorlamaktır" dedi.

        ÇOK TEHLİKELİ ÖRNEK
        Putin, "Kuzey Akım'a yapılan saldırılar çok tehlikeli bir örnek haline geldi. Dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, kim tarafından kontrol edilirse edilsin, deniz tabanına veya karaya döşendiğine bakılmaksızın kritik herhangi bir ulaşım, enerji veya iletişim altyapısı nesnesinin artık tehdit altında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

        Enerji krizinin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından değil, Batılı politikalardan kaynaklandığını söyledi.

        RUSYA TEDARİKLERİ BAŞLATMAYA HAZIR
        Türk Akımı gaz boru hattının da sabote edildiğini söyleyen Putin, "Nükleer terörizm de boş durmuyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nin bombalanması ve Kursk'taki santral çerçevesinde terör saldırıları yapılması. Bu girişimler arasında elbette Türk Akımı doğalgaz boru hattını baltalama girişimleri de var" diye konuştu.

            Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı üzerindeki bir bağlantı üzerinden gaz tedarikine başlamaya hazır olduğunu söyleyen Putin, bunun Avrupa Birliği'ne bağlı olduğunu söyledi.

            Putin, "Rusya bu tür tedarikleri başlatmaya hazır. Top AB'nin sahasında. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa'ya enerji kaynakları tedarik edebiliriz" ifadelerini kullandı.

            TÜRKİYE'DE BÜYÜK GAZ MERKEZİ
            Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı nedeniyle iletilemeyen gazın Türk Akım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini vurgulayan Putin, "Kuzey Akım boru hatları üzerinden gönderilemeyen gazı, yerini değiştirerek Karadeniz'e yönlendirebilir ve burayı Rus gazının ana tedarik hattı haline getirerek doğalgazı Avrupa'ya Türkiye üzerinden iletebiliriz. Tabi ki ortaklarımız da bunu isterlerse Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz" dedi.

            Putin, Rus gazının Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının ekonomik yönden avantajlı olduğunu kaydederken, aynı zamanda bu boru hattının daha güvenli olduğunu söyledi. Putin, yaptırımlara ve enerji altyapısına yönelik son "terör saldırılarına" rağmen Moskova'nın piyasadan geri çekilme niyetinde olmadığını belirtti.

            GAZPROM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
            Putin'in bu sözlerinden dakikalar sonra Gazprom'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu tesisin AB sınırına yakın bir noktada kurulabileceği bilgisine yer verildi. Gazprom, Kuzey Akım'daki restorasyon çalışmalarının ise bir yıldan kısa süreceğinin altını çizdi.

            TANAP ÜZERİNDEN AVRUPA'YA TAŞINACAK
            Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber yayınında yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

            Putin'in Türkiye doğal gaz merkezi olsun teklifini Özgöker değerlendirdi | Video

            Özgöker şunları dile getirdi: Haziran ayında İstanbul'da tahıl anlaşması yapıldı. Gazın merkezininde İstanbul'da olacağını söylemiştik. İngiltere'de, Fransa'da üşümeye başladı, sanayide üretim yarı yarıya düştü, herkes Türkiye'ye muhtaç. Doğal gaz hattına 'Türk Akımı' adını veren Putin. Bugün "doğal gazın merkezi' İstanbul'da olabilir" dedi. Avrupa ve Afrika acından ölmüyorsa, Türkiye'nin tahıl koridoru sayesinde, doğal gaz için de İstanbul merkez olacak. Açıklama iyi bir zamanda geldi. Başkan Erdoğan ve Putin Asya'da İşbirliği ve Güvenliği Artıcı Önlemler Konferansı'nda bir aradalar. Bugün AGİT konferansı var. Dünyadaki en büyük güvenlik teşkilatı. Aynı teşkilatlanma Asya'da yapılacak, yarın bu karar alınabilir. Türkiye de kurucuları arasında yer alabilir. Teşkilatın üyeleri içinde Orta Doğıu ülkeleri var, Türkiye bu ülkelerin lideri olacak. Doğal gaz hatları arasında tek işleyenler TANAP, Mavi Akım ve Türk Akım. Gazı Türk Akım'ı getirecek Türkiye'de depolanacak ve TANAP üzerinden taşınacak. Avrupa donmaktan kurtulacak, sanayisi kilitlenmekten kurtulacak, Rusya da yeniden dünya ekonomik sistemine entegre olacak.
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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan Astana'da Putin ile görüşecek!
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