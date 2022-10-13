Başkan Erdoğan Astana'da Putin ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap etti. Başkan Erdoğan zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
BARIŞ MASASI ASTANA'DA KURULUYOR! VİDEO İZLE
KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor.
Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
BARIŞ MASASI KURULDU
Başkan Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.