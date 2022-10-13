Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2022 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2022 14:40
    ABONE OL

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT için tarih verdi

    Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi." dedi. Meclis'teki çekiçli provokasyonla ilgili konuşan Yazıcı, "Çok kaygı verici, daha önce planlandığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den flaş EYT açıklaması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi. Aile yapısı düzenlemesi birlikte mi gelir bakacağız." dedi.

    Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:


    DEZENFORMASYONLA MÜCADELE
    Yasal düzenlemeler ihtiyaçtan doğuyor. Ama sosyal medya çok etkili çok yaygın herkesin kullandığı ve çokça suistimale yol açan bir ortam. Bizim basın kanunumuz var. Bütün dünyadaki örnekleri inceleyerek 7-8 aylık bir sürede bu taslak hazırlandı, meclise sunuldu. Sansüre dönmez, hukuk devleti mekanizması bunu önler. Tweet atma yasaklanabilir mi bunu kim yasaklayabilir?

    MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROVOKASYON
    Çok kaygı verici, daha önce planlandığının bir göstergesi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ
    Herhalde Erdoğan'ın uluslararası görünürlüğünü kıskandı. Ben daha önce bir yurt dışı çıkışı yaptığını görmedim. Hem zamanlama hem de gecenin içeriği itibarıyla siyaseten izati olman bir olay. İcazet almaya gittiği çıkarımı çok da haksız değil.

    MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'DE
    Eleştiriler mesnetsizdir, AK Parti Türkiye partisidir. İlk kez bir vekil başka bir partiye geçmiyor, bu olağan.

    EYT DÜZENLEMESİ KASIMDA GELECEK
    Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kırım saldırısının arkasında ABD parmağı mı var?
    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT için tarih verdi
        SON DAKİKA