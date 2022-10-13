AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT için tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsü için anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Türkiye'de bu sorunu çözdük, durduk yerde sorun üretildi. Aile yapısı düzenlemesi birlikte mi gelir bakacağız." dedi.

Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Yasal düzenlemeler ihtiyaçtan doğuyor. Ama sosyal medya çok etkili çok yaygın herkesin kullandığı ve çokça suistimale yol açan bir ortam. Bizim basın kanunumuz var. Bütün dünyadaki örnekleri inceleyerek 7-8 aylık bir sürede bu taslak hazırlandı, meclise sunuldu. Sansüre dönmez, hukuk devleti mekanizması bunu önler. Tweet atma yasaklanabilir mi bunu kim yasaklayabilir?

MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROVOKASYON

Çok kaygı verici, daha önce planlandığının bir göstergesi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Herhalde Erdoğan'ın uluslararası görünürlüğünü kıskandı. Ben daha önce bir yurt dışı çıkışı yaptığını görmedim. Hem zamanlama hem de gecenin içeriği itibarıyla siyaseten izati olman bir olay. İcazet almaya gittiği çıkarımı çok da haksız değil.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AK PARTİ'DE

Eleştiriler mesnetsizdir, AK Parti Türkiye partisidir. İlk kez bir vekil başka bir partiye geçmiyor, bu olağan.

EYT DÜZENLEMESİ KASIMDA GELECEK

Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı.