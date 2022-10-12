Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal konut projesine müşterek parsellerin de dahil edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek. Bu şekilde inşa edilecek. Konutların finansmanı hususunda bankalarla da işbirliğine gidilecek. Konut amacı arsa ve işyerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başladı. Planları onaylanan iller ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsa tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içerisinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, bin 604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadeler ile TOKİ'nin faizsiz ödeme modeli ile vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.''ifadelerine yer verdi.