2023 Recep ayı ve Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2023!

Üç aylar başlangıcı öncesi geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayını geride bıraktık. Üç ayların ilki olan Recep ayı ise Hicri takvime göre yedinci ay... Buna göre Muharrem ayı 30 Temmuz'da başladığı göz önüne alındığında üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde başlamış olacak.

Peki, üç aylar yani 1444. Hicri yılının Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Recep ayı başlangıç tarihi...