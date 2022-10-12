2022 TOKİ Sosyal Konut başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ arsa ve iş yeri kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ ARSA - İŞYERİ FİYATLARI

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 351 bin liradan alınabilecek 350 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.