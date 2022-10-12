2022 İstanbul kahve festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Coffee Festival 2022 biletleri ne kadar, nerede, hangi gün yapılacak?

2022 İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok sayıda sanatçı ve grubun Türk Telekom Prime Sahnesi'nde konser vereceği İstanbul Coffee Festival, bu yıl 6-9 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türk Telekom Prime'lılar, yüzde 50 indirimli biletleri ile kendilerine özel giriş alanından sıra beklemeden festivale katılabiliyor.