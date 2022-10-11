ABD'den Türkiye için F-16 kararı! Satış koşullarını bağlayan eklemelerin ikisi çıkarıldı

F-35'ler meselesinde Türkiye'nin önüne taş koyan ABD, talep ettiğimiz F-16'ları Türkiye'ye verecek mi? sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.

Son dakika haberine göre; ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki iki maddede, Türkiye'ye F-16 satışı için, "ABD Başkanı'nın satışın ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer alıyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN F-16 AÇIKLAMALARI

Başkan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F16 ihtiyacımız giderilmezse bu ihtiyacı giderecek çok ülke var." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN: F-16'LARI ALAMAZSAK BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalına yaptığı açıklamada ise,

Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine ilişkin, "F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak başımızın çaresine bakacağız." demişti.

İSTANBUL'DA F-16 KONUSU ELE ALINMIŞTI

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İstanbul'da F-16 meselesni görüşmüştü.



RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE EGE, AKDENİZ'DE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki iş birliği alanları, Ukrayna savaşı, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Ege ve Akdeniz ile Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi.



Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde iş birliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi..

F-16 MESELESİ ELE ALINDI

F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı.

NATO VURGUSU

Türkiye'nin NATO'daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede, müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi.

YUNAN PROVOKASYONLARI

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.



Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi..