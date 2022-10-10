TOKİ arsa ve iş yeri başvurusunda en önemli şart değişti! 2022 TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi?

TOKİ arsa başvurusu için süreç resmen başlıyor. Bu kapsamda 2 yılda hayata geçecek 250 bin konut için 14 Eylül'de süreç başlatıldı ve 5 milyon başvuru rakamına ulaşıldı. Bugün de altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri için başvuru dönemi başlayacak. Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek.
SOSYAL KONUTA BAŞVURAN TOKİ ARSAYA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?
Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
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Kaç arsa satışa çıkacak?
Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.