SON DAKİKA:TUTUKLANDILAR! İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi hemşirelerinin İFADELERİ NE? Yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları TUTUKLANDI MI?

İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İFADELERİ NE?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gelen son dakika haberina göre 4 şühelinin tutuklandığı belirtildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor..