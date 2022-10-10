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    • 10.10.2022 06:58
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    2023 Recep ayı ve Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2023!

    Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelildiği üç aylar, Recep ayı ile başlayacak. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Üç aylar ne zaman başlayacak 2023?

    Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte akıllara Üç aylar geldi. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler!

    Üç aylar başlangıcı öncesi geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayını geride bıraktık. Üç ayların ilki olan Recep ayı ise Hicri takvime göre yedinci ay... Buna göre Muharrem ayı 30 Temmuz'da başladığı göz önüne alındığında üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde başlamış olacak.

    Peki, üç aylar yani 1444. Hicri yılının Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Recep ayı başlangıç tarihi...

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. Dolayısıyla Üç aylar 2023 yılında 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

    Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü

    Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

        2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

        26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

        17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

        06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

        23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

        17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

        20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

        21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

        22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

        23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

        27 Haziran 2023 Salı Arefe

        28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

        29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

        30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

        01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

        19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

        28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

        26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

        2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

        2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe

        2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi

        Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı

        Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi

        Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

        Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı

        Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe
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        Haberler Güncel 2023 Recep ayı ve Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2023!
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