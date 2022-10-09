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    • 09.10.2022 08:10
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    • 09.10.2022 08:10
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    Yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları TUTUKLANDI MI? İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi hemşirelerinin İFADELERİ NE? 8 KİŞİ GÖZALTINDA!

    Yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları TUTUKLANDI MI? Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı. Peki İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi hemşirelerinin İFADELERİ NE?

    takvim.com.tr
    8 kişi gözaltında! İçerenköy Bayındır Hastanesi çalışanlarının İFADELERİ NE?

    Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

    İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI MI?

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

    İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İFADELERİ NE?

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gelen son dakika haberina göre 4 şühelinin tutuklandığı belirtildi.

    İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor..

        İÇERENKÖY BAYINDIR HASTANESİ AÇIKLAMASI NEDİR?

        Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

        ŞİKÂYET YAĞMIŞ

        Sosyal medyada skandal görüntüler büyük tepki toplarken hastanenin internet sitesinde, "Yaşlı Dostu Hastane" ifadesinin yer aldığı görüldü. Öte yandan internetteki bir online şikâyet sitesinde, hastane hakkında daha önce yapılmış onlarca şikâyet olduğu ortaya çıktı. Bir hasta çocuğuna sedye üzerinde serum verildiğini, başka bir hasta ise 715 lira istenen bir pansumanı başka bir özel hastanede 25 liraya yaptırdığını öne sürdü. Şikâyetlerde ilgisizlik ve kötü muamele olduğu da iddia edildi.

        SES KAYDI DA ÇIKTI

        Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor. Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

        BEŞ HASTA ÖLMÜŞ

        Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.
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        Haberler Güncel Yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları TUTUKLANDI MI? İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi hemşirelerinin İFADELERİ NE? 8 KİŞİ GÖZALTINDA!
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