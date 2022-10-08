Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"BALIKESİR EFELERİNDEN OY YOK ALTILI MASAYA"
Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masaya. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.
Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur.
"BALIKESİR GÜMBÜR GÜMBÜR 2023'E YÜRÜYOR"
Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir'deyiz. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Rabbim, eliniz, diliniz dert görmesin diyorum ve dua ediyorum.
Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?
"37,5 MİLYAR LİRAYI GEÇEN YATIRIMLAR"
Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim. Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.
Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık.
Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı.