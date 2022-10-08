Başkan Erdoğan'dan Balıkesir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar



İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. Balıkesir'de 2 tane havalimanımız var. Kocaseyit Havalimanı'na 3 milyon, Balıkesir Havalimanı'na ise 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben net rakamlar veriyorum. Her zaman bir lafım var. Ne diyorum, kale içeriden fethedilir. AK Kadınlar bu yolda dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez.

"TÜRKİYE YÜZYILI"

Ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var. İnşallah şimdi bir başlık atıyorum. Türkiye Yüzyılı'na giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir.

"KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİNİ EN ALT DÜZEYDE TUTUYORUZ"

Dünya ikinci cihan harbi sonrasındaki en zorlu dönemi yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgın ve savaşın tetiklediği sorunlar daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo Türkiye'yi de etkiliyor. Kurduğumuz altyapı ve mekanizmalar sayesinde küresel krizin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz.

"KÜRESEL EKONOMİ AKTÖRLERİ BİZİM EKONOMİ PROGRAMINI TAVSİYE EDİYOR"

Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer rol oynuyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Küresel ekonomilerin aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

"SIKINTILI BİR KIŞ BEKLENİYOR AMA BİZİM BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK"

En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.