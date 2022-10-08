Akbank kredi kartı sorunu | AKBANK çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü?

Akbank uygulaması ile ilgili sosyal medyada binlerce kullanıcı sabah saatleriyle paylaşıma başladı. Müşteriler uygulamada kullanılabilir bakiyelerinde gördüğü yanlış rakamlar sonrası kurumun açıklama yapmasını bekliyordu. Bu noktada ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar harcamalarının hatalı yazıldığını iddia ediyor. Peki, Akbank sistemi çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte detaylar.
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 8 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.
Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.
Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.
Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.
Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:
''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''
"KADEMELİ OLARAK ÇÖZÜLMEYE BAŞLANDI"
Bu açıklamanın ardından, Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."