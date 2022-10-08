Akbank kredi kartı sorunu | AKBANK çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü?

Akbank uygulaması ile ilgili sosyal medyada binlerce kullanıcı sabah saatleriyle paylaşıma başladı. Müşteriler uygulamada kullanılabilir bakiyelerinde gördüğü yanlış rakamlar sonrası kurumun açıklama yapmasını bekliyordu. Bu noktada ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar harcamalarının hatalı yazıldığını iddia ediyor. Peki, Akbank sistemi çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte detaylar.