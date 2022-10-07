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    • Güncel
    • 07.10.2022 10:57
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    • 07.10.2022 10:57
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    Mevlid Kandilinde hangi zikirler çekilir? | Mevlid Kandili ZİKRİLERİ VE TESBİHLERİ |Mevlid Kandili esmalar, dualar ve ibadetler...

    Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler bu önemli günün gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Yaklaşan Mevlid Kandili ile birlikte, bu özel dini günde Mevlid Kandili ibadetleri de merak konusu oldu. Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri aracılığıyla ibadetlerine yön verecek olan Müslümanlar, bu çerçevede ibadetlerin nasıl yapılabileceğini araştırıyor. İşte Mevlid Kandili zikirleri, duaları ve ibadetleri...

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandilinde hangi zikirler çekilir?

    Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma akşamı idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, bu özel gecede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

    MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ

    Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

    Lâ ilâhe illallah.

    Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.

    Sübhanallah.

    Elhamdülillah.

    Allahu ekber

    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

    MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ

    "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

        MEVLİD KANDİLİ DUASI

        Elhamdülillahi Rabbil Alemin...

        Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

        Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

        Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

        Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

        Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

        İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!
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        Haberler Güncel Mevlid Kandilinde hangi zikirler çekilir? | Mevlid Kandili ZİKRİLERİ VE TESBİHLERİ |Mevlid Kandili esmalar, dualar ve ibadetler...
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