2022 İstanbul kahve festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Coffee Festival 2022 biletleri ne kadar, nerede, hangi gün yapılacak?

Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de, kahve dünyasının sevilen markaları tek bir çatı altında toplanıyor. Festival boyunca ziyaretçiler, İstanbul'un tanınmış kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya geliyor.
2022 İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çok sayıda sanatçı ve grubun Türk Telekom Prime Sahnesi'nde konser vereceği İstanbul Coffee Festival, bu yıl 6-9 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Türk Telekom Prime'lılar, yüzde 50 indirimli biletleri ile kendilerine özel giriş alanından sıra beklemeden festivale katılabiliyor.
ETKİNLİK KURALLARI:
-12 yaş ve üzeri bilete tabidir.
-Fast Track bileti herhangi bir giriş bileti ile birlikte hızlı geçiş için geçerlidir. Tek başına giriş bileti değildir.
-Biletlerde seans uygulaması bulunmaktadır. Bilet aldığınız seansı kontrol ediniz.
-Tam gün biletleri saat 10:00-20:00 saatleri arasını kapsamaktadır.
-Kombine bilet tüm festival boyunca geçerlidir.
-Organizasyon şirketinin programda ve bilet fiyatlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
-Organizasyon şirketi uygun görmediği kişileri, bilet ücretini iade ederek etkinlik mekanına almama hakkına sahiptir.
-Satın alınan biletlerde iade ve değişiklik yapılmamaktadır.