SON DAKİKA: MİT halletti! Suriye'nin kuzeyinde Aynularap'ta PKK'YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş etkisiz hale getirildi

Bu süreçte Kamışlı'nın ismi öne çıkmaya başladı... Kamışlı'dan son günlerde Türkiye'ye yönelik taciz ateşleri, saldırı girişimleri arttı. Daha dikkat çekici olan ise Kamışlı'da düzenlenen operasyonlarda öldürülen isimler. Bu teröristlerin büyük çoğunluğu sözde üst düzey. Yakın bir geçmişe kadar Kandil ya da İran'a çok yakın olan 'korunaklı' bölgelerdeydiler. Peki, ne oldu da oralardan çıkıp Kamışlı'ya geldiler?

ABD BURAYI TAMAMEN KONTROLÜNDE TUTMAK İSTİYOR

Emekli Tuğgeneral, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel bölgeyi yakından takip eden isimlerden. TRT'de yer alan habere göre, Erenel süreci, Kamışlı'nın ABD kontrolünde olduğunu, bölgenin Suriye'deki en zengin petrol rezervlerine sahip olduğunu anımsatarak anlatmaya başlıyor.

Kamışlı ile ilgili devam etmeden önce bir parantez açıp, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonuna işaret ediyor. Ankara'nın bu hamlesi bölgedeki üst düzey teröristlerin 'rahatını kaçırmış'. Kandil'de dahi kimsenin mağaradan kafasını çıkaramadığı bir noktaya gelinmesi terör elebaşları için bölgeyi güvenli olmaktan çıkarmış.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Örgütün 40 yıllık birikimiyle oluşturduğu güvenli alanların Türk güvenlik güçleri tarafından bir bir yok edildiğinin altını çiziyor Fahri Erenel. Hal böyle olunca ABD tarafı sözde yönetici teröristleri kendi kontrolü altında olan yerde toplamak istiyor. Erenel, son dönemlerde MİT'in Kamışlı'da gerçekleştirdiği operasyonlarda sözde üst düzey isimler olmasını buna bağlıyor. Bu gelişmeyi 'stratejik bir hata' olarak değerlendirince haliyle nedenini soruyoruz… "Çok yakınımıza geldiler" diyor Erenel. "Evet, Irak'ın içlerinde Suriye derinlerinde de vurabiliyoruz. Ama şimdi hem yanı başımızdalar hem de dağlık olmayan bir alandalar. Bu da haliyle MİT'in işlerini kolaylaştırıyor" cümleleriyle süreci özetliyor.

ABD KAMIŞLI'NIN KONTROLÜ İÇİN TERÖRİSTLERE İHTİYAÇ DUYUYOR

Bu noktada ilginç bir hatırlatmada bulunuyor Erenel ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Astana Zirvesi'ne dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, o görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve İran ortak bir açıklama yapıp ABD'nin Suriye'nin doğusundan çekilmesi gerektiğini vurgulamıştı.