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    • Güncel
    • 06.10.2022 09:19
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    • 06.10.2022 09:44
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    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Özel hastanedeki skandalda flaş gelişme!

    CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

    İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE


    HADDİNİ AŞAN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

    BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR
    Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

    Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

        FAALİYETLERİ DURDURULDU
        Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

        "BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

        TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA
        Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

            TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
            İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

            Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

            "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
            Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




            AKILALMAZ HAKARETLER
            Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

            Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme


            KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA ELE ELE GEZİYORSUN?"
            Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

            TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
            Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



                CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
                İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

                İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



                İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
                Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

                İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


                Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

                Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

                Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

                Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

                2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

                Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                    Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

                    YÖNETİM KURULU

                    Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                    Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                    Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                    Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                    Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                    Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                    Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                    Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                    Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                    Mustafa Tankut Tabak

                    ÜST YÖNETİM

                    Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                    Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                    Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                    Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                    Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                    Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                    Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

                    Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                    Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                    Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                        Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                        Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke

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                        Haberler Güncel Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi gözaltına alındı!
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