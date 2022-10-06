Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi gözaltına alındı!

CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

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HADDİNİ AŞAN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.