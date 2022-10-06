Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi adliyeye sevk edildi! Başka görüntüler de var: Ses kayıtları ortaya çıktı

CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.
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DİKKAT ÇEKEN İŞ BANKASI DETAYI
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
HADDİNİ AŞAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAMSUN'DA YAKALANDI
Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.
Skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:
NERMİN Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.
ERDAL G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.
NAZİRE K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.