Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir, neden kutlanıyor? 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili'nde ne oldu?

Mevlid Kandili'nde ne oldu, sorusu Mevlid-i Nebi haftasının gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Müslümanlar bu mübarek günü büyük bir huzur ve mutluluk içerisinde idrak ederken, bu anlamlı geceyi dini vecibelerine uygun gerçekleştirecek olanlar Mevlid Kandili'nin önemine odaklandı. İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili 7 Ekim'de gerçekleşecek. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği haline geldi.