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    • 06.10.2022 17:17
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    • 06.10.2022 17:17
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    Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir, neden kutlanıyor? 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili'nde ne oldu?

    Allah'ın affına sığınmak isteyenlerin ibadetlerini ihya edeceği kandil gecesi, alemlere rahmet ve rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi olarak dini kaynaklarda yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir?

    Mevlid Kandili'nde ne oldu, sorusu Mevlid-i Nebi haftasının gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Müslümanlar bu mübarek günü büyük bir huzur ve mutluluk içerisinde idrak ederken, bu anlamlı geceyi dini vecibelerine uygun gerçekleştirecek olanlar Mevlid Kandili'nin önemine odaklandı. İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili 7 Ekim'de gerçekleşecek. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği haline geldi.

    MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

    Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

    Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

        Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

        MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

        Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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        Haberler Güncel Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir, neden kutlanıyor? 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili'nde ne oldu?
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