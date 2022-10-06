Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir, neden kutlanıyor? 7 Ekim 2022 Mevlid Kandili'nde ne oldu?

Mevlid Kandili'nde ne oldu, sorusu Mevlid-i Nebi haftasının gelmesiyle öne çıkan konulardan oldu. Müslümanlar bu mübarek günü büyük bir huzur ve mutluluk içerisinde idrak ederken, bu anlamlı geceyi dini vecibelerine uygun gerçekleştirecek olanlar Mevlid Kandili'nin önemine odaklandı. İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili 7 Ekim'de gerçekleşecek. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği haline geldi.
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.