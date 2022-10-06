BEŞ HASTA İHMALDEN ÖLMÜŞ

Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

"Selva Vidin, 07.01. 2022 bu tarihte hasta sabah 10.30'da geldi ve 15.30'a kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Üç videoda da içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saati 15.30 olan hastaya 16.13 ölüm saati yazıldı. 45 dakika müdahale edildiği gösterildi", "Fatma Şen Bütün, 25.01. 2022 hasta bu tarihte 23.10'da öldü. Bu olayda içeride sadece tek bir hemşire vardı. Hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yok. Bu olayla ilgili elimde ses kaydı mevcut."

SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN HASTANENİN ESKİ SAĞLIK PERSONELİ YAŞANANLARI YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.