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    • Güncel
    • 06.10.2022 07:53
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    • 06.10.2022 10:53
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    Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılmak için Çekya'ya gitti

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayındaki yoğun diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’ndan Prag’a hareket etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın Avrupa çıkarması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine bugün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVRUPA ÇIKARMASI | VİDEO İZLE

    HEYETTE KİMLER VAR?
    Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.


    EŞ ZAMANLI YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
    Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi.


    BAŞKAN ERDOĞAN ÇEKYA'YA GİTTİ | VİDEO İZLE


    Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

    Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.

        KRİZLERE ÇÖZÜMÜN ANAHTARI TÜRKİYE'DE
        Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.


        PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK
        Başkan Erdoğan, toplantının gerçekleşeceği Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşecek. Başkan Erdoğan'ın Paşinyan'a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan'da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.



        Karabağ Savaşı'nı bitiren 10 Kasım mutabakatında kurulması kararlaştırılan kazan-kazan anlayışına dayalı Zengezur koridorunun bir an önce işlevsel hale gelmesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın diğer liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.


            RESMİ BİLDİRİ ÖNGÖRÜLMÜYOR
            Avrupa Siyasi Topluluğunun Avrupa kıtasındaki ülkelerin siyasi koordinasyonu için bir platform oluşturmasını amaçlıyor. Prag'daki ilk toplantıda liderler öğle saatlerinde bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak ve liderler bu oturumlara katılmaya davet edilecek. Liderlerin ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor. Erdoğan, akşam yemeği formatındaki kapanış oturumunun ardından Prag'dan ayrılacak. Bugün yapılacak ilk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.



            AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala tarafından imzalanan davet mektupları, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere'ye gönderildi.

            SON YILLARIN EN BÜYÜK LİDERLER BULUŞMASI
            Sadece Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren son yılların en büyük liderler buluşması, AST'nin kalıcı olup olmayacağının da sinyallerini verecek. Prag Kalesi'nde tarihi bir fotoğrafa sahne olacak AST toplantısı, Rusya'ya güçlü bir mesaj gönderme potansiyeline de sahip.

            İŞBİRLİĞİNE TEŞVİK
            AST, şu aşamada Avrupa kıtasında siyasi diyalog ile işbirliğini teşvik etmek ve istikrarı güçlendirmek gibi muğlak hedeflere sahip. Esnek bir yapıda olması öngörülen AST'de barış-güvenlik, enerji-iklim, ekonomi, göç-ulaşım konularına odaklanılacak. Başta Macron'la olmak üzere bazı ikili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın, ana oturumdan sonra, barış ve güvenlik konularına odaklanılacak yuvarlak masada yer alması öngörülüyor. Yılda iki kez toplanması hedeflenen AST'nin bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacak ülke de Prag'da belirlenecek.

            AB'YE ALTERNATİF Mİ OLABİLİR Mİ?
            AST, özellikle genişleme sürecinde olan ülkelerde AB hedeflerinin geciktirilmesi algısı yaratsa da Birlik yetkilileri, AST'nin mevcut AB genişleme mekanizmalarına ve politikalarına alternatif oluşturmayacağı konusunda ısrarlı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından 2008'de oluşturulan ancak bekleneni vermeyen Akdeniz İçin Birlik oluşumunu hatırlatan AST'ye mesafeli yaklaşan Türkiye de bu platformun AB üyeliğine alternatif haline dönüşmesine kesinlikle karşı olduğu mesajını Brüksel'e net şekilde iletti. Erdoğan'ın bu mesajı toplantıda yinelemesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da AST'nin genişleme süreci için bir engel oluşturmaması gerektiğini söyledi. Bu projenin bir aşamada tamamlayıcı ya da alternatif haline dönüşebileceğini düşünenler de yok değil.

            TÜRKİYE TARTIŞMASI
            Kulislerde katılımı en çok tartışılan ülke Türkiye oldu. Fransa ve Almanya, başından itibaren Türkiye'nin katılımından yana tavır koydular. Benzer bir yaklaşım İsveç ve Finlandiya tarafından da benimsendi. Türkiye'nin katılımından rahatsız olan iki ülke ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiydi. Bu ikili çeşitli bahanelerle muhalefet etmeye çalışsalar da sonunda pozisyon değiştirmek zorunda kaldılar. AST'nin AB patronajı yerine eşitler arasında bir toplantı formatında yapılmasında da Türkiye ve İngiltere'nin tavrı etkili oldu.

                ATİNA'DA GÖZLER O TOPLANTIDA
                Yunan başkentinde dikkatler Başkan Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de katılacakları Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne çevrildi. Hürriyet'in haberine göre, Miçotakis'in zirvede Türkiye'yi şikayet etmesi bekleniyor. Prag'da Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ise ihtimal verilmiyor. İki lider, geçen haziran sonundaki NATO Zirvesi'nde de görüşmemişti.

                Öte yandan AB Komisyonu'ndan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliğine ilişkin 3 Ekim'de Trablus'ta imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklaması, Atina'da memnuniyetle karşılandı. Atina Haber Ajansı'na göre ABD Dışişleri Sözcüsü, Yunan gazetecilerin soruları üzerine, mutabakat zaptının içeriğini görmediklerini belirtti. Ardından da Libya geçici hükümetinin, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun şartlarına göre Libya devletinin dış ilişkilerinde uzun vadeli yükümlülüklere girmemesi gerektiğine işaret etti.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılmak için Çekya'ya gitti
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