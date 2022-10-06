Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılmak için Çekya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine bugün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Esenboğa Havalimanı'ndan Prag'a hareket etti.
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HEYETTE KİMLER VAR?
Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
EŞ ZAMANLI YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi.
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Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.
Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.