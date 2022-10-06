Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılmak için Çekya'ya gitti

İŞBİRLİĞİNE TEŞVİK

AST, şu aşamada Avrupa kıtasında siyasi diyalog ile işbirliğini teşvik etmek ve istikrarı güçlendirmek gibi muğlak hedeflere sahip. Esnek bir yapıda olması öngörülen AST'de barış-güvenlik, enerji-iklim, ekonomi, göç-ulaşım konularına odaklanılacak. Başta Macron'la olmak üzere bazı ikili temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın, ana oturumdan sonra, barış ve güvenlik konularına odaklanılacak yuvarlak masada yer alması öngörülüyor. Yılda iki kez toplanması hedeflenen AST'nin bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacak ülke de Prag'da belirlenecek.

AB'YE ALTERNATİF Mİ OLABİLİR Mİ?

AST, özellikle genişleme sürecinde olan ülkelerde AB hedeflerinin geciktirilmesi algısı yaratsa da Birlik yetkilileri, AST'nin mevcut AB genişleme mekanizmalarına ve politikalarına alternatif oluşturmayacağı konusunda ısrarlı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından 2008'de oluşturulan ancak bekleneni vermeyen Akdeniz İçin Birlik oluşumunu hatırlatan AST'ye mesafeli yaklaşan Türkiye de bu platformun AB üyeliğine alternatif haline dönüşmesine kesinlikle karşı olduğu mesajını Brüksel'e net şekilde iletti. Erdoğan'ın bu mesajı toplantıda yinelemesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da AST'nin genişleme süreci için bir engel oluşturmaması gerektiğini söyledi. Bu projenin bir aşamada tamamlayıcı ya da alternatif haline dönüşebileceğini düşünenler de yok değil.

TÜRKİYE TARTIŞMASI

Kulislerde katılımı en çok tartışılan ülke Türkiye oldu. Fransa ve Almanya, başından itibaren Türkiye'nin katılımından yana tavır koydular. Benzer bir yaklaşım İsveç ve Finlandiya tarafından da benimsendi. Türkiye'nin katılımından rahatsız olan iki ülke ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiydi. Bu ikili çeşitli bahanelerle muhalefet etmeye çalışsalar da sonunda pozisyon değiştirmek zorunda kaldılar. AST'nin AB patronajı yerine eşitler arasında bir toplantı formatında yapılmasında da Türkiye ve İngiltere'nin tavrı etkili oldu.