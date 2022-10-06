Başkan Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesine katılmak için Çekya'ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine bugün Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak.
EŞ ZAMANLI YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.
Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.
KRİZLERE ÇÖZÜMÜN ANAHTARI TÜRKİYE'DE
Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.