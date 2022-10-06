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    • 06.10.2022 12:25
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    2022 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI | toki.gov.tr kura ve başvuru sorgulama - TOKİ kura ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Dar gelirli aileleri ödeme kolaylığı ve uygun taksitleriyle ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ kura ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı. 14 Eylül tarihinde başlayan başvurular sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut detaylarını açıkladı. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. PEki, TOKİ başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm merak edilenler...

    2022 TOKİ KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2022

        TEMEL ATMA TÖREN 25 EKİM'DE BAŞLIYOR

        Vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 5 milyonu aşan başvuruların ardından başvuru süreci tamamlanmadan 25 Ekim 2022'de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak'ta temel atmaların başlayıp inşaatların hızla devam edeceğini söyledi.
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        Haberler Güncel 2022 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI | toki.gov.tr kura ve başvuru sorgulama - TOKİ kura ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?
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