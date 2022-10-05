YETİŞTİRİLMEK ÜZERE II. PİLOT ALIMI NASIL YAPILACAK?

THY tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Pilot adayları, kariyer sitemizde yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yaparak seçim sürecine dâhil oluyor. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler arıyoruz. Ayrıca, uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olmasını önemsiyoruz. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa dâhil oluyor.

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda çalışanımız oluyor ve diğer çalışanlarımızın yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip oluyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adaylarımızı, II. Pilot Adayı olarak ekibimize dâhil ediyor ve görevdeki diğer çalışanlarımızla aynı sosyal imkânları sunuyoruz. Siz de Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı programımıza başvurarak, tüm dünyada hızla gelişen ve yetişmiş pilot ihtiyacı artan hava yolu taşımacılığında geleceğin başarılı pilotları olarak yerinizi alabilir, büyük ailemizin bir parçası olabilirsiniz.