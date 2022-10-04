SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den Meclis'te MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Meclis'te yeni yasama dönemi başladı. İlk grup toplantısını da MHP düzenliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"27. DÖNEM İÇİN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, medyamızın değerli temsilciler, TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılının ilk grup toplantısı nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. 27. dönemin bu son yasama yılında siz değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Türk milletinin beka ve hürriyet namusunu, devletin egemenlik haklarını cesaretle savunuyorken şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

"EYT'DE ADALETSİZLİK YIL BİTMEDEN ÇÖZÜME KAVUŞTURALACAKTIR"

Şehit ve gazilerimiz yolumuzu açan, ufkumuzu aydınlatan fenerlerimizdir. Dikişi yırtığını örtmeyen, özüyle sözü adamlıkla örtüşmeyen güruh ne yaparsa yapsın dediğimiz ve diyeceğimiz hep Türklüktür, Türkiye'dir. Umutlarımız diri, hedeflerimiz dirayetlidir. Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma konusunda sahip olduğumuz sorumluluk bilincinin boyutu devasadır. 2023 yılında bir yanda cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü gururla kutlayacağız diğer yandan 2 imtihanla karşılaşacağız. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'lilerdir. Ümit ediyorum ki yıl bitmeden bu adaletsizlik çözüme kavuşturulacaktır.

"966 İLÇEMİZİN TAMAMINDA TOPLANTILAR DÜZENLEDİK"

Boş Aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor işimize bakıyoruz, ülkemize nasıl hizmet edeceğimize odaklanıyoruz. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen de husumetle bakılan bir Türkiye gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. MHP olarak nasıl bir maziye, nasıl bir misyona sahip olduğumuzun farkındayız. 2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünen, her imkanı seferber eden basiretli bir kavrayışla çalışmalarımıza hız veriyoruz. 4 Eylül 2021 tarihinden 3 Ekim 2021 tarihine kadar 9 bölge toplantısı yapmıştık. 30 Ekim 2021 tarihinden 9 Aralık 2021 tarihine kadar çalışmalarımızı yurdumuzun tamamında gerçekleştirmiştik. Durmadık, bu defa da 18 Şubat 2022 tarihinden itibaren 29 Eylül'e kadar 'Adım adım 2023' temalı çalışmalarımızı hamd olsun başarıyla tamamladık. 966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik. Esnaflarımızla, kanaat önderlerimizle buluştuk, dertleştik, gönüllerini aldık. Her yöremizi aziz bildik. Bu millet, bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık, dertleri dinledik. Geleceği birlikte inşa etmek sözleştik. Türk milletinin zillete düşme ihtimali asla söz konusu değildir. Müşahede ettik ki cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta düzenlediğimiz açık hava toplantımızla 2023 seçimlerinin kampanya dönemini başlattık.

MHP'DEN YENİ ADIM: KÖYLERİMİZE GİDECEĞİZ

Dostlar sevindi, düşmanlar çok şükür çatır çatır çatladı. Açık hava toplantılarımızın görkemiyle gözleri fal taşı gibi açılanlar şok geçirdiler, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamaları konusunu bir kez daha düşünmeleri gerekecektir. Allah'ın izniyle alayına yetecektir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe 3 hilalin önü kesilemez. Anketler şunu söylemiş bizim için vızıltıdır. Üfleyerek hamam ısıtmaya, kişneyerek at doyurmaya çalışanları aziz Türk milleti sandığın başında bekliyor olacak. İnanmadan zaferin olmayacağını en iyi biz biliriz. Emek olmadan ekmek, erdem olmadan da hizmet olmayacağını hiç yabana atmayız. 8 Ekim 2022 tarihinden itibaren 'Adım adım 2023' toplantılarıyla vatanımızın köylerine gideceğiz. 23 Ekim 2022 tarihinde Manisa açık hava toplantılarımızı yapacağız. Aday belli, karar net diyeceğiz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz.

Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Ege'deki adalar Türkiye'ye aittir. Hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız.