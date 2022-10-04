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    • Güncel
    • 04.10.2022 19:42
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    • 04.10.2022 19:57
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    Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Ankara'dan son kulis bilgisi! A Haber canlı yayınında duyuruldu

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonlarca vatandaşı Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı açıklama için milyonları ekran başına davet etmesinin ardından yapılacak açıklamaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar öncesi son bilgileri canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...

    Erdoğan ne açıklayacak? Ankara’dan son kulis bilgisi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milyonlarca vatandaşa çağrıda bulunarak çarşamba günü ekranları başına davet etti.

    "TARİHİ MÜCADELENİN YENİ BİR AŞAMASI OLACAK"
    Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

    Başkan Erdoğan yarın ne açıklayacak? | VİDEO

    ANKARA KULİSLERİNDEKİ BİLGİ...
    Ömer Çelik'in bu açıklaması sonrası milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın ne açıklayacağını merak ederken Ankara kulislerindeki son bilgiyi A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

        HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN BÜYÜK MÜCADELE
        Başkan Erdoğan her fırsatta başörtüsü konusunu gündeme getiren bir lider konumunda. Konu hak ve özgürlükler olduğunda AK Parti bu konuda mücadele etmiş bir parti olarak yer alıyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?
        Başkan Erdoğan'ın ne açıklayacağı oldukça merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın diyecek ki "Gelip hep birlikte başörtüsü konusunu anayasal güvence kapsamına alalım"

        PEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
        Peki bu nasıl olacak? Meclisteki yasa teklifinin yasalaştığı haliyle bir handikap ortaya çıkıyor. Hükümetler değişebilir ya da yarın bir gün yasal düzenlemeyle TBMM'de herhangi bir oylamayla değişikliğe gitmek gündeme gelebilir.

            ANAYASAL GÜVENCE YOLDA MI?
            Ancak anayasal güvence altına alınabilirse başörtüsü konusu, o zaman temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün hale gelebilecek. AK Parti'nin de istediği tam olarak da bu aslında.

            DAR KAPSAMLI YENİ ANAYASA
            Cumhurbaşkanı TBMM'nin bu dönemki açılışında yeni anayasa vurgusu yapmıştı. Herkes yeni anayasa çalışmalarının seçim sonrasına kalabilme ihtimalini konuşurken AK Parti dar kapsamlı bir anayasa değişikliği üzerine çalışıyor.

            MADDE Mİ DEĞİŞECEK?
            AK Parti mevcut maddeyi mi değiştirecek yoksa mevcut maddenin altına yeni bir fıkra mı ekleyecek? Şu an tartışılan konu bu. Başörtüsü konusu bu durumda anayasal koruma altına alınacak.

                SEÇİM YATIRIMI OLARAK BAKILMIYOR
                AK Parti buna bir seçim yatırımı olarak bakmıyor ve toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atıyor. Tokat'ta bir asker valinin elini sıkmamıştı, Kayseri'de bir asker yine kılık kıyafetle ilgili rahatsız edici kararlar almıştı. Bu durumlar toplumda bir rahatsızlık yaratıyor.

                Yarın Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir açıklama yapması bekliyoruz.
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                Kuruluş Osman
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Ankara'dan son kulis bilgisi! A Haber canlı yayınında duyuruldu
                    SON DAKİKA