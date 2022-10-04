Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Ankara'dan son kulis bilgisi! A Haber canlı yayınında duyuruldu

SEÇİM YATIRIMI OLARAK BAKILMIYOR

AK Parti buna bir seçim yatırımı olarak bakmıyor ve toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atıyor. Tokat'ta bir asker valinin elini sıkmamıştı, Kayseri'de bir asker yine kılık kıyafetle ilgili rahatsız edici kararlar almıştı. Bu durumlar toplumda bir rahatsızlık yaratıyor.

Yarın Başkan Erdoğan'ın Grup Toplantısı'nda bu konuya ilişkin bir açıklama yapması bekliyoruz.