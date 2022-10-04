Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Ankara'dan son kulis bilgisi! A Haber canlı yayınında duyuruldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milyonlarca vatandaşa çağrıda bulunarak çarşamba günü ekranları başına davet etti.
"TARİHİ MÜCADELENİN YENİ BİR AŞAMASI OLACAK"
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.
ANKARA KULİSLERİNDEKİ BİLGİ...
Ömer Çelik'in bu açıklaması sonrası milyonlarca vatandaş Başkan Erdoğan'ın ne açıklayacağını merak ederken Ankara kulislerindeki son bilgiyi A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.