6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu otobüs, metro, metrobüs, vapur, toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? 6 EKİM resmi tatil mi, okul var mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş günü dolayısıyla mergakentte pek çok etkinlik düzenlenecek. Bir yandan da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur gibi toplu ulaşımın bedava olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 6 EKİM resmi tatil mi, okul var mı? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu otobüs, metro, metrobüs, vapur, toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? İşte yanıtı...
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim'le ilgili bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle kamu kurumları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek. Yine okullar ve diğer kurumlar açık konumda olacaklar.
6 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ, METROBÜS, VAPURLAR BEDAVA MI?
İETT tarafından henüz yeni bir duyuru yapılmasa da 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl toplu taşıma ücretsiz oluyor.
İstanbul 100. Yılında da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olması bekleniyor.