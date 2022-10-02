Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri...

EHLİYET SÜRE AFFI NEDİR?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş cezalarının affedilmesini talep etmektedir. Bunun için kullandıkları mecra genel olarak sosyal medyadır. Eğer ehliyet affı çıkarsa ehliyetlerine el konulan vatandaşlar tekrar sürücü belgelerine kavuşacak ve trafiğe dönebileceklerdir.