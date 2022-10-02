Ehliyet affı hakkında aramalar Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geldi. Peki, Ehliyet affı ne zaman çıkacak 2022? Alkolden alınan ehliyete af olacak mı? Ehliyet sicili ne kadar sürede silinir, sıfırlanır? Geri alma işlemleri nasıl olacak? İşte merak edilenler!
EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
2022 ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?
Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.