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    • 02.10.2022 23:57
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    Bakanlar Libya'ya ziyaret gerçekleştirecek! Resmi ziyarette bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın yarın Libya'ya ziyaret gerçekleştirecek. Libya'da düzenlenecek resmi ziyarette bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Detaylar gelecek...

    DHA
    Türkiye’den Libya çıkarması

    Dışişleri Bakanlığınca Libya'ya gerçekleşecek ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Bakanlar Libya'ya ziyaret gerçekleştirecek! Resmi ziyarette bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor
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