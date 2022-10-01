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    • 01.10.2022 13:17
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    • 01.10.2022 13:36
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    Bitmeyen hazımsızlık! İçeride Ekrem dışarıda Yunanistan: Yeni stada 'Ayasofya' ismini verdiler

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 2022 yılı Temmuz ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Türkiye ve İslam coğrafyasında sevinçle karşılanan kararın ardından Yunanistan ve yurt içindeki Bizans heveslileri üzüntüye boğuldu. Durumu kurtarmak isteyen Yunanistan çözümü yeni AEK stadyumuna 'Ayasofya' ismini vermekte buldu. Yunanistan'ın komik çabası içeride İBB tarafından canlandırılmak istenen Antik Roma Hipodromu projesini akıllara getirdi.

    Bitmeyen hazımsızlık: Yeni stada ’Ayasofya’ ismini verdiler

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl süren esareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığıyla sona erdi. Yeniden ibadete açılan Ayasofya Türk-İslam corğafyasının yüzünü güldürdü. Ancak başta Yunanistan olmak üzere Batı dünyası ve içerideki Bizansçıları üzüntüye gark etti.

    YENİDEN EZAN SESİ YÜKSELDİ
    İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 86 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.

    YENİ STADA AYASOFYA İSMİNİ VERDİLER
    Kararın ardından başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun kapısını aşındıran Yunanistan, çaresiz bir şekilde her yerden eli boş döndü. Yana yakıla duruma çare arayan Yunan'ın son hamlesi düştüğü komik durumu gözler önüne serdi.

    Başkent Atina'nın futbol kulübü AEK için inşa edilen yeni stadına 'Ayasofya' adını veren Yunanlılar açılışı da horon ve kemençe ile yaptı.

        SÖZDE SOYKIRIM DESTEKÇİSİNDEN KONSER
        Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı. Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.

        Türkiye'nin 'Pontus Rumlarına soykırım yaptığını' iddia eten Matthaios Tsahouridis'in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.

        EKREM'İN DERDİ BİZANS'I DİRİLTMEK
        Ayasofya hazımsızlığı Yunanistan'a değil içeride Bizans heveslilerine de sirayet etmiş durumda. İstanbul'da halkın temel sorunları ortadayken CHP'li İBB yönetiminin derdi ise Ayasofya Camii'nin intikamını almak ve Bizans'ı diriltmek.

            SON DAKİKA! BİZANS HİPODROMU'NU ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN PROJE SUNULDU
            İBB, günümüzde Sultanahmet At Meydanı ve Çevresi'nin altında kalan 1700 yıllık Bizans Hipodromu'nun ortaya çıkarılması için Koruma Bölge Kurulu'na proje sundu.

            İBB İKİ YIL ÖNCE BAŞVURU YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
            Söz konusu proje İBB'nin yeni aklına gelen bir proje değil. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu sözlerle İBB'nin neredeyse göreve geldiği ilk günlerde yapmak istedikleri ilk projenin Bizans'ı diriltmek olduğunu itiraf ediyor: "İlk faz, üzerinde Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nin bulunduğu 'Sphendone' ile ilgili. Başvurumuzu yaptık ve Maliye Hazinesi'nden kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi yöntemlerle İBB'ye verilmesini talep ettik. Burada meydanın üstündeki binalarla ilgili talebimiz olmadı. Atıl durumda bulunan Sphendone'u hayata kazandırmak istiyoruz. Burada arkeolojik çalışmalar yapılacak, çok yüksek sütunlar arasındaki tarih hem İstanbul'a hem de turizme kazandırılacak ama talebimiz 2 yıldır karşılık bulmadı."

            ŞU ANDA ÜZERİNDE BİRÇOK TARİHİ YAPI VAR
            Yapıdan geriye kalanlar ise çok fazla değil. Seyircilerin bulunduğu tribünün üzerinde İbrahim Paşa Sarayı bulunuyor. Kralların yarışı izlediği imparatorluk locasının üstünde ise Sultanahmet Camii. Yarışları fakirlerin izlediği viraj noktası yani Sphendone ise ayakta olan tek yapı. Üzerinde Sultan Ahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi binaları bulunuyor. Sphendone'un altı ise Osmanlı zamanında su sarnıcı olarak kullanılmış ve içeride hala su olduğu için yapının içinde ancak botla ilerlenebiliyor.

                AYASOFYA CAMİİ'NİN İNTİKAMI MI?
                İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'nin tekrar açılacağı günlerde Yunanistan'a bir panele katılmış ve orada "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" sözleriyle Bizans torunu olan Yunanları memnun etmişti.
                AK PARTİ VE İSTANBULLULARDAN TEPKİ YAĞDI
                İBB yönetiminin üzerinde Sultanahmet Camii, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversite binalarının bulunduğu alan üzerinde arkeolojik kazı çalışma yaparak Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak istemesine karşılık İstanbullulardan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi.



                "BAZI HAYALLERİN KURULMASI BİLE İHANETTİR"
                AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.



                "HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR"
                AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise "Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!" diye tepki gösterdi.

                Vatandaşların konuya ilişkin tepkileri ise şu şekilde:



                    Şaban Abak: "Ne güzel animasyon hazırlamış Bizanslılar! Ayasofya'nın minareleri yok, Sultanahmet'i de yıkmışlar, Türk-İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı kalır mı; o da yıkılmış! Ortalıkta hiç Türk görünmüyor; demek ki son ferdine kadar katletmişler! Ne güzel kafa!"



                    Yusuf Nar: "Doğu Roma'yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu'nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışmaktır."



                    Selman Gemuhluoğlu: "Fetihten çok önce duvarları ve locaları bile kalmamış hipodrumun yeniden inşası için çevredeki Osmanlı yapılarını kaldırmak, dahiyane bir fikir: Yunan hayranı grekofil Ekrem İmamoğlu ile grekofil Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'dan bu beklenir ancak! Koçum böyle devam edin"



                        Bünyamin Bezci: "Yıkılsın diye Mescid-i Aksa'nın altını oyan İsrail'e mi özendik!"



                        Furkan Bölükbaşı: "Zarar görecek yapılar: Sultanahmet Camii, Alman Çeşmesi, İbrahim Paşa Sarayı, İslah-i Sanayi Mektebi, Firuz Ağa Camii, Sultan Ahmet Türbesi. Artık kalıntıları bile kalmamış bir hipodromu ortaya çıkarmak için gözden çıkarılan tarihimiz."



                        Orhan Aydın: "Bu ne yahu. İstanbul'un adını da Konstantin olarak çevirin rahatlayın. Mirasmış. Memlekette arkeoloji yasaklansın diye boşuna kendimi paralamıyorum."



                            Çetin Kaya Koç: "Bu projenin hayalini bile görmeyin. Devlet size bunu yaptırmaz"



                            Nuray Türüt: "Animasyonu çalışanlar neden cami minarelerini kamufle etti? Hoş mu? Bir de o bölgede akla gelmeyecek kadar tarihi eser var müzeler var. Hipodrom için kolları sıvarken biraz öngörü ve estetik algısı sermayesi gerekirdi. Pâye yoksa demek ki.. Konstantiniyye değil bir de İstanbul."



                            İsmail Çağlar: "Asırlar önce yok olup gitmiş bir Roma yapısını üzerinde Müslüman Türk dokusunu ziyan etme pahasına ihya etmenin hayalini kuranın dahi şahsiyeti yoktur!"

                            Cüneyt Güven: "Fatih Camii'nin altında Havariyun Kilisesi var. Ona ne zaman el atıyorsunuz?"



                                Ali Yavuz Selim: "Önce metroları, tramvayı otobüsleri falan düzgün çalıştırın da ecnebilerin ajandasına hizmet etmek kenarda kalsın. Şehrin Müslüman kimliğiyle olan derdinizi bu proje çözmez, fazlasına da gücünüz yetmez."



                                Ufuk Coşkun: "Roma kentinin olmazsa olmazlarından olduğu için mi gün yüzüne çıkartacaksınız? İstanbul'u neye hazırlıyorsunuz?



                                Taha Abdullah: "İstanbul'un onca sorunu varken kalıntıları dahi kalmayan bir yunan hipodromunu yeniden inşa etme hayali çok ilginç. Üstelik hipodromu yapmak için orada bulunan Osmanlı eserlerini de ortadan kaldırmak gerekiyor. Konuşmacı Roma kenti diyor. Burası 1453'ten bu yana Türk-İslam kenti!"



                                    Nevin Meriç: "Helalleşme derken kastettikleri buymuş meğer!"



                                    Serdal Şenol: "Sonra Bizansçı diyorlar, kırılıp üzülüyorsun.Bu nedir yahu? Nereye göz kırpıyorsun? Üstündeki saray, onlarca kültür varlığı ne olacak? Mahir Polat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurula sunduğunuz projenin avanını paylaşın, videosunu değil"



                                    Murat Sarıca: "Pandemi döneminde hastanenin yolunu yapmayan adam, Bizans'a sıra gelince icraatçı oluverdi! Acaba kimlerden aldı bu aklı? 'Ayasofya'da golü yiyen Haçlılar, CHP ve İyi Parti eliyle rövanş almaya çalışıyor' diye yorumladım."



                                        Arzu Özmermer: "Ayasofyanın camiye çevrilmesinin rövanşını alıyorlar akıllarınca boşuna uğraşmayın rüyanızda görürsünüz ancak."



                                        Betül Soysal Bozdoğan: "Yunanların hayali animasyonda gerçek olmuş! Ayasofya'nın minareleri yok. Sultanahmet Camii yıkılmış. Türk-İslâm Eserleri Müzesi olan İbrahim Paşa Sarayı da yok olmuş. Soru: İmamoğlu ve ekibinin misyonu, Yunanların hayalini gerçekleştirmek olmasa gerek! Peki bu ne?"



                                        Yusuf Alabarda: "Bu proje Balat'ın ve traş için Atina'ya gidenlerin projesidir. Kökü bu topraklarda olan hiçbir vatan evladı buna müsaade edemez"
                                            Bitmeyen hazımsızlık: Yeni stada ’Ayasofya’ ismini verdiler
                                            Haberler Güncel Bitmeyen hazımsızlık! İçeride Ekrem dışarıda Yunanistan: Yeni stada 'Ayasofya' ismini verdiler
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