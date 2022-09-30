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    • 30.09.2022 17:52
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    • 30.09.2022 17:52
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    Melis ne zaman açılacak, YARIN MI 2022? TBMM Meclis gündeminde hangi konular var? EYT, KYK faiz affı, ehliyet affı...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer ediniyor. TBMM'nin açılması ile birlikte başta EYT olmak üzere elektrik ve doğalgaz desteği, yeşil pasaport sorunu gibi konuların çözüme kavuşturulması bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Melis ne zaman açılacak, YARIN MI 2022?

    Eylül ayının son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Bu nedenle TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. İşte detaylar!

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yeni yasama yılı için ilk tören 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. Meclis açılışı Meclis Atatürk Anıtı'nda saygı duyurusu ve İstiklal Marşı okunuşu ile açılacak.

    MECLİS GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

    TBMM'nin açılması ile birlikte başta EYT olmak üzere elektrik ve doğalgaz desteği, yeşil pasaport sorunu gibi konuların çözüme kavuşturulması bekleniyor.
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        Haberler Güncel Melis ne zaman açılacak, YARIN MI 2022? TBMM Meclis gündeminde hangi konular var? EYT, KYK faiz affı, ehliyet affı...
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