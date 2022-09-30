Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 06:52
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! 2 yıl sonra bir ilk

    Son dakika haberi! TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlıyor. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 2 yıl sonra bir ilk

    TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'teki Genel Kurul ile başlayacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZEL OTURUMDA KÜRSÜDE OLACAK
    Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek.

    Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yeni dönem mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.

    ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK
    Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.

        6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

        TBMM'DE 2 YIL SONRA İLK RESEPSİYON
        TBMM Başkanı Şentop akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

        Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

        PARTİLERİN İLK GRUP TOPLANTILARI 4 EKİM'DE
        Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak. Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Burkina Faso’da darbe hükümetine darbe yapıldı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! 2 yıl sonra bir ilk
            SON DAKİKA