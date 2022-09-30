Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! 2 yıl sonra bir ilk

TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'teki Genel Kurul ile başlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN, ÖZEL OTURUMDA KÜRSÜDE OLACAK
Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek.
Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yeni dönem mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.
ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK
Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.