Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! 2 yıl sonra bir ilk

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.

ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası.