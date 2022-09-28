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    • 28.09.2022 07:29
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    • 28.09.2022 16:55
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    MGK Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplandı

    Milli Güvenlik Kurulu bugün gündem yoğun. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. MGK'da Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, öncelikli gündem başlıkları olacak.

    MGK Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplandı

    Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri...

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe'de toplandı.

    YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

    Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

    TERÖRLE MÜCADELE DE MGK GÜNDEMİNDE
    Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

        TAHIL ANLAŞMASININ TAKİBİ VE ATEŞKES ÇABALARI DEĞERLENDİRİLECEK
        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş...

        Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

        YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
        Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.

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