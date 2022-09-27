Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2022 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 10:31
    ABONE OL

    CHP ve mangır medyasının "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı Mersin'de bir kez daha çöktü! CHP terörist Dilşah Ercan için özgürlük istedi

    Son dakika haberi! Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildi. Ercan’ın ismi CHP’nin bir süre önce “tutuklu gazeteciler” arasında gösterip “özgürlük” istediği isimler arasından çıktı. "Zozan Tolan" kod adlı Ercan'ın daha önce CHP ve HDP yandaşlığı ile bilinen mangır medyası Bianet'te yer alan haberde 'gazeteci' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı. CHP'lilerin her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı bir kez daha çöktü.

    takvim.com.tr
    Gazeteci dediler terörist çıktı!

    İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    TERÖRİSTİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

    Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."



        CHP'NİN ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİ TERÖRİST PKK'NIN MERSİN SALDIRISINDA ORTAYA ÇIKTI

        CHP'NİN RAPORUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN


        CHP'nin büyük bir algı operasyonuna imza atarak hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' adlı skandal raporuda yer alan sözde gazetecinin Mersin'deki saldırıyı düzenleyen kadın teröristlerden biri olduğu ortaya çıktı.

        CHP TERÖRİST İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
        "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'ın ismi CHP'nin bir süre önce "tutuklu gazeteciler" arasında gösterip "özgürlük" istediği belirlendi.



            Skandal raporu Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı görülüyor.

            GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI
            "Zozan Tolan"             kod adlı Ercan'ın daha önce CHP ve HDP yandaşlığı ile bilinen mangır medyası Bianet'te yer alan haberde 'gazeteci' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.


            BAKAN SOYLU MERSİN'İ İYİ BİLİYORLAR DEMİŞTİ
            Teröristin tanıtıldığı haberde Dilşah Ercan'in 1988 Mersin doğumlu olduğu ve sözde gazeteciliğe Mersin'de başladığı bilgisi verilirken şu ifadeler kullanıldu: Lise mezunu olan Dilşah Ercan, basın mesleğine 2010 yılında Mersin'de Günlük ve Azadiya Welat gazetelerinde dağıtımcı olarak girdi. Daha sonra Azadiya Welat gazetesinde muhabirliğe başladı. 23 Eylül 2010 tarihinde gözaltına alındı, 26 Eylül 2010 günü tutuklandı. Haber takibi yaptığı BDP'nin ve İHD'nin gerçekleştirdiği yasal etkinlikler ile bazı yasal olmayan gösterileri düzenlemekle ve yönlendirmekle suçlanıyor. Delil olarak da muhabirlik yaptığı sırada haber amacıyla takip ettiği olaylarla ilgili çektiği fotoğraflar ve görüntüler gösteriliyor. Gazetecilik faaliyetlerini diğer basın mensuplarıyla birlikte sürdürmesine rağmen bu çalışmaları illegal faaliyet olarak gösteriliyor. Dilşah Ercan, hakkındaki iddianameyle ilgili olarak şöyle diyor: "Ben dosyada tek başıma yargılanıyorum ve dosyadaki suçlamaların saptırılıp asılsız bir şekilde üstüme yıkıldığı görülüyor." Muhabirlik yaparken, özel olarak İnsan Hakları Derneği'nin çalışmalarını izledi. 17 Haziran 2010 günü Mersin cezaevi önünde "İnsan Hakları İhlali" basın açıklaması ile ilgili haber takibi yapmıştı. Hasta tutukluların durumunu ve cezaevinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili haberler yaptı. Şu anda yargılandığı davadan, 9 Haziran 2011 tarihinde yapılan duruşmada 8 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkemeye sunduğu Azadiya Welat gazetesi muhabirlik kartı mahkemece dikkate alınmadı. Dosyası Yargıtay'da bekliyor. Dilşah Ercan, halen Adana Karataş Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

            EKŞİ SÖZLÜK'TE AKLAMA ÇABASI
            CHP'li muhalifler her türlü çukur söylemlerinin adresi olan ekşi sözlük'te Dilşah Ercan'la ilgili 2011'de yapılan yorumda gazeteci olarak tanıldığı da ortaya çıktı.

            Adalet Bakanlığı'nın örgüt üyeliğini deşifre ettiği Ercan'ı aklamak için sözde ABD'li Bağımsız Medya Merkezi, siyasi ve sosyal konularda haber yapan aktivist gazeteci kolektifi Indymedia'nın yalanlarla dolu raporuna yer verilen yorumda, "bakanlık raporunda söylenenler: yorum dergisi ve yeni özgür halk gazetesi muhabiri. hakkında toplatma kararı olan yeni özgür halk dergisi bulundurmaktan, örgüt toplantılarına ve eylemlerine katılmaktan, güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan 8 yıl 9 ay hapis cezası var. bakanlık raporunda söylenmeyenler: ercan'ın katıldığı eylemler ve toplantılar halihazırda haberini yaptığı eylemler ve toplantılardır. gazeteci ercan'ın yargılanma sürecinde anadilinde savunma yapma talebi, 'anlaşılamayan bir dil' gerekçesi ile reddedilmiştir. ek olarak, bakanlık birincil hapsetme gerekçesi olarak (hakkında toplatma kararı olan) bir derginin gazeteci ercan'da bulunmasını göstermesine karşın, ercan'ın cezalandırılmasının gazetecilikle ilgisiz olduğu iddiasındadır. dilşah ercan'a karataş kadın kapalı ceza infaz kurumu, adana adresinden ulaşabilir, mektup iletebilirsiniz." denildi.

            GAZETECİLER TUTUKLANIYOR YALANI BİR KEZ DAHA ÇÖKTÜ
            Böylece CHP'lilerin her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı bir kez daha çöktü.

                BAY KEMAL'İN SAVUNDUĞU SÖZDE GAZETECİLER TSK'NIN FAALİYETLERİNİ PKK'YA BİLDİRDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
                6'lı masanın altındaki ortak olan terörün siyasi ayağı HDP'yi her fırsatta koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunduğu sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı.

                Diyarbakır'da 8 Haziran çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sözde basın kuruluşlarındaki 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş gibi isimler vardı.

                Operasyonla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, operasyonun "terör örgütü propagandası yaparak örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları tespit edilen ajanslara yönelik" olduğu duyurulmuştu.

                Aydınlık, gözaltındakilerden bazılarının "kentteki TSK hareketliliğini PKK'ya aktardığı" şüphesi üzerinde durulduğu bilgisine ulaştı. Edinilen bilgilere göre; bazı şüphelilerin Diyarbakır'daki TSK üslerine inen-kalkan jet ve helikopterleri anlık olarak terör örgütüne bildirdiği, örgüt üyelerini de çeşitli 'haberler' yoluyla uyardığı öğrenildi. Soruşturmanın bir gazetecilik faaliyetine yönelik olmadığına dikkat çeken kaynaklar, bu durumu "PKK'nın erketeliği" olarak tanımladı.

                    KENDİLERİNİ ELE VERDİLER
                    Operasyonun ardından söz konusu kurumlardan yapılan açıklamalar da, bu yayınların Türk Silahlı Kuvvetleri ve terörle mücadeleye karşı özel olarak çalıştıklarını ele verdi.

                    Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin açıklamasında, "Bu gözaltıların asıl sebebinin Kürtlerin yaşadığı coğrafyada devlet tarafından yapılan hak ihlalleri, kötü muamele, hukuka aykırı davranış, işkence, gözaltı, tutuklama, göçertme ve savaş suçlarını ortaya çıkardığımız için olduğunu biliyoruz." denilirken, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren "Belli ki sınır ötesinde yaşananlara dair haber yapılması istenmiyor, bölgedeki gazetecilere yönelik bu operasyonun bir nedeni de bu olabilir." ifadelerini kullandı.

                    JINNEWS ise yayınladığı açıklamada; "iktidarın savaşa, şiddete ve baskıya karşı direnen kesimleri hedef aldığını" ileri sürdü.

                    KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKTI
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan isimlere sahip çıkarak iktidarı eleştirmişti. Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek şeyin medya özgürlüğü olduğunu belirten CHP Lideri, şunları söylemişti: "20'ye yakın gazeteciyi alıyorsun Diyarbakır'dan, atıyorsun içeriye. Niye içerdeler, hangi gerekçeyle? Evrensel gazetesine tam bin gündür Basın İlan Kurumu tarafından ilan verilmiyor. Niye vermiyorsun? Basın İlan Kurumunu 'Basın İnfaz Kurumu'na döndürdüler. Saraydakiler rahatsız diye mi vermiyorsun? Yeni Asya gazetesine 864 gündür ilan verilmiyor. Niye? Hangi gerekçeyle cezalandırıyorsun? Derdimiz çok ama çözülemeyecek derdimiz yok. Bunun için birlik olmamız, ortak hareket etmemiz lazım."

                    NE SIĞINACAK ALAN NE KAÇACAK VAKİT!
                    Aydınlık'ın güvenlik uzmanlarından aldığı bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki hareketliliği terör örgütünün destekçileri tarafından yıllardır izleniyor ve anında Kandil'e bildiriliyor. Aydınlık'ta yer alan habere göre, bunun yanında özellikle ABD'li yetkililer de elde ettikleri istihbahratı terör örgütüne bildirerek operasyon öncesi teröristlere vakit kazandırıyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede oldukça tercrübe kazandığını bildiren uzmanlar, bu istihbarat akışının büyük oranda kesildiğini ve teröristlere ne sığınacak alan ne de kaçacak vakit bırakıldığını belirtiyor.

                    AÇIKTAN PKK PROPAGANDASI YAPIYORLAR
                    Gözaltına alınan isimler ile çalıştıkları kurumların yayınları incelendiğinde, açıktan terör örgütü PKK/PYD'nin propagandasını yaptıkları görülüyor.

                        Gözaltındaki Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, attığı tivitlerde "PKK henüz savaşa başlamadı demiştik. Duran Kalkan da öyle diyor: Gerilla henüz elini tetiğe atmadı, sınırlı misilleme eylemleri yapıyor." diye yazarken, "Duran Kalkan diyor ki: 'Eğer PKK ve Kürt halkı dikkatli-hassas davranıyorsa bu zayıflıığından değil.' Gerisini siz anlayın artık!" diye tehdit savurmaktan da çekinmiyor.

                        Mezopotamya, Jinnews ve Xwebun gibi organlar da doğrudan PKK'nın yalanlarını servis ediyor, Türk Ordusu'na "katliamcı" diyor, terör elebaşına özgürlük istiyor.

                        PKK'NIN MEDYA AYAĞINA DARBE: 16'SI TUTUKLANDI
                        Öte yandan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 6'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

                        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Belçika ve İngiltere'de yayın yapan terör örgütüne müzahir televizyonların 102 programına ait 82 saatlik içerik incelenmiş, incelemede, bu kanallarda terör örgütü propagandası, terör örgütü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik operasyonlarının Kürt halkına yönelik gerçekleştirildiği izlenimi ile ajitasyon ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek Diyarbakır'da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurma amaçlı haber ve programlar yapıldığı tespit edilmişti.

                        Çalışma kapsamında bu haber ve programları yapanlara yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonda 19 zanlı, soruşturma kapsamında devam eden operasyonda, 3 şüpheli daha yakalanmıştı.

                        Aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.

                        haberin devamı

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi
                        Haberler Güncel CHP ve mangır medyasının "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı Mersin'de bir kez daha çöktü! CHP terörist Dilşah Ercan için özgürlük istedi
                            SON DAKİKA