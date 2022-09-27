CHP ve mangır medyasının "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı Mersin'de bir kez daha çöktü! CHP terörist Dilşah Ercan için özgürlük istedi

EKŞİ SÖZLÜK'TE AKLAMA ÇABASI

CHP'li muhalifler her türlü çukur söylemlerinin adresi olan ekşi sözlük'te Dilşah Ercan'la ilgili 2011'de yapılan yorumda gazeteci olarak tanıldığı da ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı'nın örgüt üyeliğini deşifre ettiği Ercan'ı aklamak için sözde ABD'li Bağımsız Medya Merkezi, siyasi ve sosyal konularda haber yapan aktivist gazeteci kolektifi Indymedia'nın yalanlarla dolu raporuna yer verilen yorumda, "bakanlık raporunda söylenenler: yorum dergisi ve yeni özgür halk gazetesi muhabiri. hakkında toplatma kararı olan yeni özgür halk dergisi bulundurmaktan, örgüt toplantılarına ve eylemlerine katılmaktan, güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan 8 yıl 9 ay hapis cezası var. bakanlık raporunda söylenmeyenler: ercan'ın katıldığı eylemler ve toplantılar halihazırda haberini yaptığı eylemler ve toplantılardır. gazeteci ercan'ın yargılanma sürecinde anadilinde savunma yapma talebi, 'anlaşılamayan bir dil' gerekçesi ile reddedilmiştir. ek olarak, bakanlık birincil hapsetme gerekçesi olarak (hakkında toplatma kararı olan) bir derginin gazeteci ercan'da bulunmasını göstermesine karşın, ercan'ın cezalandırılmasının gazetecilikle ilgisiz olduğu iddiasındadır. dilşah ercan'a karataş kadın kapalı ceza infaz kurumu, adana adresinden ulaşabilir, mektup iletebilirsiniz." denildi.

GAZETECİLER TUTUKLANIYOR YALANI BİR KEZ DAHA ÇÖKTÜ

Böylece CHP'lilerin her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı bir kez daha çöktü.