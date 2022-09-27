2022 taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro gelecek mi? 4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek?

26 Eylül günü düzenlenecek kabine toplantısında sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumlarının değerlendirilmesi bekleniyordu. 90 bin taşeron işçi için çalışmalarda sona yaklaşıldığının altı çizilmişti.
TAŞERON SÖZLEŞMELİYE KADRO GELDİ Mİ?
TBMM'nin açılmasıyla taşeron ve sözleşmeli işçilere kadro için düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'DEN MÜJDE
Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız